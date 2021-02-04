Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na ziyaret! Yeni anayasa açıklaması yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. İki lider görüşme gündeminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısı ve Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar vardı. Karamollaoğlu üzerinde çalıştıkları anayasa taslağının gelecek hafta hazır olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Uzlaşma ile kabul edilmiş bir anayasaya ihtiyaç var"

Bir anayasa tartışmasını Sayın Erdoğan başlattı. Bu tartışmanın başlaması için var olan anayasaya uymanız gerekli. Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı esas mı esas. Mevcut anayasaya uymayan kişinin davetine nasıl inanacağız. AYM bir karar veriyor. AYM kararları uygulanmıyor. Kararları nedeniyle suçlu organ haline getiriliyorsa, anayasa teklifine nasıl katılacağız. Uzlaşma ile kabul edilmiş bir anayasaya ihtiyaç var, kabul ediyoruz.

"Bir büyüklük yap ayrıl o görevden"

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestolarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bütün evlatlar bizim evlatlarımızdır. Babasının görüşü, kimliği ne olursa olsun. Bütün evlatlarımızın en iyi koşullarda yetişmesini isteriz. Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan atama bütün teamüllere aykırı. Herkes bu atamaya karşı. O görevde olmak, herkesin reddettiği görevde olmak ne katacak size. Öğrenciler ne yaptı? Camı çerçeveyi mi indirdiler? Haklarını arıyorlar, kendi üniversitelerinin haklarını savunuyorlar. Bir büyüklük yap ayrıl o görevden. Oturunca boyu mu büyüyecek? Bu çocuklara terörist diyorlar, bu bir suçtur. Gençler bizden daha iyi düşünüyor. Bizden daha iyi dünyayı okuyorlar. Siz gençleri terörist ilan ediyorsunuz."