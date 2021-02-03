Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, geçtiğimiz sene 25 Kasım'da geçirdiği kalp krizi nedeni ile 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Maradona'nın ölümünün ardından Arjantin’de 3 günlük ulusal yas ilan edilmiş, dünya genelinde sevenleri gözyaşlarına boğulmuştu.

Maradona'nın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Arjantinli futbolcunun ölümüyle ilgili olarak soruşturma altında olan kişisel doktoru Leopoldo Luque'ya selam göndermesi dikkat çekti. Maradona, Luquye'ya, "Merhaba Luque. İyi sayılmam ama her şey yolunda diyebilirim. Yakınlıktan hoşlanmadığımı biliyorsun ama iyi insanlarla birlikteyken yuvamdan çıkabiliyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

Geçtiğimiz günlerde ise Luque'nin Maradona'nın hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce yaptığı telefon konuşmasında Maradona için, "Şişman adam ölüyor" dediği ortaya çıkmıştı.