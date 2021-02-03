BIST 1.534
DOLAR 7,15
EURO 8,60
ALTIN 421,59
SPOR

Maradona'nın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın hayatını kaybetmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, geçtiğimiz sene 25 Kasım'da geçirdiği kalp krizi nedeni ile 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Maradona'nın ölümünün ardından Arjantin’de 3 günlük ulusal yas ilan edilmiş, dünya genelinde sevenleri gözyaşlarına boğulmuştu.

Maradona'nın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Arjantinli futbolcunun ölümüyle ilgili olarak soruşturma altında olan kişisel doktoru Leopoldo Luque'ya selam göndermesi dikkat çekti. Maradona, Luquye'ya, "Merhaba Luque. İyi sayılmam ama her şey yolunda diyebilirim. Yakınlıktan hoşlanmadığımı biliyorsun ama iyi insanlarla birlikteyken yuvamdan çıkabiliyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

Geçtiğimiz günlerde ise Luque'nin Maradona'nın hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce yaptığı telefon konuşmasında Maradona için, "Şişman adam ölüyor" dediği ortaya çıkmıştı.

Maradona'nın ölümünün ardından savcılık harekete geçmiş ve futbolcunun ölümünde ihmal olup olmadığı hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Maradona'nın doktoru Luque'un evinde ve ofisinde arama yapılmıştı. Savcılık, Luque'un ardından Maradona'nın başkent Buenos Aires'teki psikiyatristi Agustina Cosachov'un evine ve özel ofisine baskın düzenlemişti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gülse Birsel'den 'Boğaziçi' çağrısı: Ne olur bizim dengemizi bozmayınız
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Zonguldak'ta geri manevra yaparken her şey bir anda oldu! İşte o anlar
Tiramisu nasıl yapılır hem kolay hem leziz!
Gözaltına alınan başörtülü öğrencinin başı açıldı iddiası Emniyet görüntüleri paylaştı
"15 Temmuz'u FETÖ yapmadı" ne demek? İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevabı
İstanbul'da okey masasında polise yakalandı, camdan atlayarak kaçtı! 'Ölecen ölecen...'
Meclis Üyesi Burhan: İstifa et Mansur Yavaş
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: Asla istifayı düşünmüyorum
Aleyna Tilki hastanelik oldu! 'Bütün vücudum kitlendi'