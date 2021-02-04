Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı sporcuları federasyonun 45. yılını kutladı
Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı sporcuları, Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) 45. yılı için kameraların karşısına geçti. İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı ve aynı zamanda Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı sporcusu olan Mustafa Özbay'da işaret diliyle federasyonun 45. yılını kutladı.
Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı sporcuları, Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) 45. yılı için kameraların karşısına geçti. İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı ve aynı zamanda Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı sporcusu olan Mustafa Özbay'da işaret diliyle federasyonun 45. yılını kutladı.