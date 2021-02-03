Gülse Birsel'den 'Boğaziçi' çağrısı: Ne olur bizim dengemizi bozmayınız

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu’ya karşı protestolar devam ederken siyasetçilerden sert mesajlar gelmeye başladı. Olaylar gittikçe alevlenirken Gülse Birsel, şair Turgut Uyar'ın 'Denge' şiirinden alıntı yaparak 'Ne olur bizim dengemizi bozmayınız' çağrısı yaptı.

"Ama bizim dengemizi bozmayınız"

Birsel, 2017 yılına ait konuşmada şair Turgut Uyar'ın 'Denge' şiirinden alıntı yaparak şunları söylüyor: Boğaziçi bence herkesin alının al, morunun mor, tanrısının amenna, şiirinin adam akıllı şiir olduğuna saygı duyduğu bir yerdir. Yine aynı şiirdeki gibi pırıl pırıl bir denize karşı diz boyu sulara yan gelmiş insanlar herkese iyi niyetli gülümser. Kimse birbiriyle dövüşemez. Bizler tam kendimize göre, tam dünyaya göreyizdir ama bizim dengemizi bozmayınız.

Kavga, dövüş, şiddetin, gerginlik ve kutuplaşmanın hiç birimize faydası yok!

Birsel, o anları Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı: Boğaziçi Üniversitesi 150. Yıl Mezuniyet konuşması. Haziran 2017 idi. Sesim kısıktı ama bu görev bana verildiği için çok onurluydum... Turgut Uyar’ın Denge şiiriyle anlatmaya çalıştım Boğaziçi’ni. Kavga, dövüş, şiddetin, gerginlik ve kutuplaşmanın hiç birimize faydası yok! Ne olur bizim dengemizi bozmayınız.