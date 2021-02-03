Tiramisu nasıl yapılır hem kolay hem leziz!

Tiramisu tarifi sayesinde İtalya'nın en meşhur tatlılarından birini kolay ve pratik bir şekilde hazırlamayı öğreceksiniz. Kelime anlamı "beni neşelendir" olan tiramisu gerçekten yiyene keyif veriyor. Orijinal tarifinde kedidili bisküviyle yapılan tiramisuyu hazır pasta tabanıyla kolayca yapabilmek mümkün. Kahvesi ve kakaosuyla da tam bir lezzet deposu olan bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz. Sizler için tiramisu nasıl yapılır adımlarını bir bir anlattık. İşte sizler için tarifi şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

Keki için 4 adet yumurta, 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, muhallebisii için 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 yumurta sarısı, 7 tepeleme yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, 250 gr labne, keki ıslatmak için 1 su bardağı su, 3-4 tatlı kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı granül kahve.