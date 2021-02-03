Gözaltına alınan başörtülü öğrencinin başı açıldı iddiası Emniyet görüntüleri paylaştı
Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan başörtülü öğrencinin başının açıldığı yerlerde sürüklendiği iddiasını, Emniyet Genel Müdürlüğü görüntüleri paylaşarak yalanladı.
Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal'ın, polis ekiplerince başörtüsünün açıldığı ve yerlerde sürüklendiği iddia edilmişti.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter üzerinden öğrenci Şeyma Altundal'ın gözaltına alındığı ana ait görüntüleri yayınlayarak iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
"Türk polisi yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor"
Emniyet paylaşımda, “Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor." ifadesine yer verdi.