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Polis Boğaziçi'nde işgale sessiz mi kalsaydı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemler sürüyor, eylem yapan sözde öğrenciler rektörün odasına kadar girdiler resmen işgal etmeye çalıştılar. Tüm yaşanılanları bizzat Melih Bulu anlattı: ''Polis müdahele etmeseydi rehin alınacaktım!''

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci kılıklı teröristler, rektörlüğe kadar girmeye kalkıştılar, resmen işgal ediyorlardı. Polis müdahalesi olmasa Melih Bulu rehin alınacaktı, kendisi anlattı her şeyi bir bir bana. Buna rağmen 'polis neden müdahale etti' diyenler var. E yuh diyorum artık!

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