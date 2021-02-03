Provokatörler İstanbul Kadıköy'de polis aracına saldırdı

Provokatörler, İstanbul Kadıköy'de yolu çöp konteyneriyle kapatıp polis aracına saldırdı. Sosyal medyada bazı hesaplar ve gazeteciler, o anlara ilişkin görüntülerde araca saldırı anını kesip, "Polis, göstericilerin üzerine araç sürdü" diyerek algı operasyonu yaptı.