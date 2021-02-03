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Provokatörler İstanbul Kadıköy'de polis aracına saldırdı

Provokatörler, İstanbul Kadıköy'de yolu çöp konteyneriyle kapatıp polis aracına saldırdı. Sosyal medyada bazı hesaplar ve gazeteciler, o anlara ilişkin görüntülerde araca saldırı anını kesip, "Polis, göstericilerin üzerine araç sürdü" diyerek algı operasyonu yaptı.

Provokatörler, İstanbul Kadıköy'de yolu çöp konteyneriyle kapatıp polis aracına saldırdı. Sosyal medyada bazı hesaplar ve gazeteciler, o anlara ilişkin görüntülerde araca saldırı anını kesip, "Polis, göstericilerin üzerine araç sürdü" diyerek algı operasyonu yaptı.

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