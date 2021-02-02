Beşiktaş İskele Meydanı temizleniyor! Esnaf isyan etti: Ekrem Başkan bize söz verdi ama...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Beşiktaş İskele Meydanı'nda bulunan 11 işletmenin kaldırılması çalışmasına başladı. İBB, 10 Ağustos'ta gönderdiği ihtarnameyle, Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki 11 işletmeden "geçmişe dönük alacaklarının tahsili ve çevre düzenlemesi yapılacağı" gerekçesiyle işgal edilen taşınmaz malı 15 gün içinde boşaltmalarını istemişti.

6 ay önce bize tebligat geldi...

Bu kapsamda belediye ekipleri, zabıtanın denetimde meydanda bulunan işletmeleri kaldırma çalışmalarını başlattı. İskele Meydanı'ndaki dükkanında 35 yıldır çiçekçilik yaptığını anlatan Kaya Çalışır, 6 ay önce kendilerine yıkım için tebligat geldiğini, bu süreden sonra ilgili kurumlara başvurduklarını ancak bir cevap alamadıklarını söyledi.

Geçen gün Ekrem Başkan geldi ve bize söz verdi..

Konuyu mahkemeye taşıdıklarını fakat kaybettiklerini kaydeden Çalışır, şöyle konuştu: "Biz yıkıma karşı değiliz ama geçen gün Ekrem (İmamoğlu) başkan geldi ve 'Sizleri mağdur etmeyeceğiz, masa kuracağız ve toplantıya çağıracağız' dedi. Toplantı olmadan gelip vurup, kırıp gittiler. Çiçekleri sokağın ortasına terk edip gittiler."

Yıkımdan 3 gün önce haber verdiler malımızı boşaltamadık

"Bir toplantıya çağırılmadan, sebebi söylenmeden neden yıkılıyor? Yıkımdan 3 gün önce haber verdiler, biz malımızı boşaltamadık. Gelip üstümüze yıkıp gittiler. Esnafız, bu koronavirüs döneminde yüzlerce insan burada ekmek yiyor, mağdur olduk. Yıkmak çok kolay ama yapmak çok zor. Biz mağduruz."