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İNTERNETHABER TV

Ayhan Bilgen hükümetle iş birliği mi yaptı? Yeni bir çözüm süreci mi istiyor?

İnternethaber youtube kanalında yayınlanan İki Mahalle programında Cem Küçük ve Gürkan Hacır, İnternethaber'e açıklamalarda bulunan Ayhan Bilgen'in söylemlerini yorumladı.

Ayhan Bilgen cezaevinden İnternethaber'e özel açıklamalar yaptı. Bilgen HDP'nin dışında bir başka partinin kurulması gerektiğinin HDP'nin Kürt halkını ve Türk Toplumunun beklentilerini karşılayamadığını söyledi ve yeni bir partiyi işaret etti.

Bilgen ayrıca Kobani olayları ve 7 Haziran seçimleri ile ilgilide açıklamalarda bulundu! HDP Cumhurbaşkanlığından rahatsızlık duyan muhalefet partilerine ziyarette bulunuyor HDP ilk olarak Saadet partisi ile görüşecek. HDP'nin görüşme talebine CHP DEVA ve Gelecek partiside olumlu karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İl Başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan önce arkadaşlarımızın gönlünü kazanmalıyız sonra milletimizin gönlünü kazanmalıyız açıklamasında bulundu.

Gazeteci Can Dündar Almanya'da hazırladığı Belgeseli "KÖPRÜ" yü yayınladı 15 temmuz gecesi darbe girişiminde Boğaziçi köprüsünde yaşanan olaylara odaklanan Dündar yeni belgeseli ile hangi kanada göndermede bulundu? Gündeme dair her şey Gürkan Hacır ve Cem Küçük'le İki Mahalle'de!

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