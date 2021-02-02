BIST 1.492
DOLAR 7,18
EURO 8,68
ALTIN 429,23
DÜNYA

Avukat online duruşmada kamerayı açık unuttu! Müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı!

Peru’da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sanal olarak görülen bir duruşmada avukat, kamerasını açık unutarak müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı.

Olay, Peru’nun Junin kentinde meydana geldi. Hector Paredes Robles adlı avukat, koronavirüs salgını nedeniyle sanal olarak görülen duruşmada kamerasını açık unutunca müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Söz konusu olayı gören davanın yargıcı John Chahua Torres, “Kamu ahlakına aykırı olan ve ulusal düzeyde kaydedilmeleri nedeniyle müstehcen eylemlere tanık oluyoruz” dedi.

Müvekkili organize suç örgütüne üyelikten yargılanıyor

Davada avukat Robles’in cinsel ilişkiye girdiği ismi açıklanmayan kadının, organize bir suç örgütüne yapılan baskınla gözaltına alınan kişilerden biri olduğu ifade edildi. Görüntülerin kameralara yansımasının ardından mahkeme çalışanı, görüntülerdeki kişinin Robles olduğunu doğruladı. Bunun üzerine Yargıç Torres, avukata yönelik soruşturma başlatılması talebinde bulunduğunu açıkladı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Son Yaz 6. bölüm fragmanı
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Mucize Doktor 48. bölüm 2. fragmanı
Kuruluş Osman 44. bölüm 2. fragmanı
Sağlık Bakanı Koca koronavirüs aşısı yapmaya giden sağlıkçıların görüntüsünü paylaştı
ABD'de polis 9 yaşındaki çocuğa ters kelepçe takıp biber gazı sıktı
Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında yangın çıktı
Yalova'da yakalanan DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı tutuklandı
Hindistan cevizli kakao topları nasıl yapılır tam bir atıştırmalık!
Metroda korku dolu anlar! Kimse inanamadı bir anda kadına saldırdı