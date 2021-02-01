Sağlık Bakanı Koca koronavirüs aşısı yapmaya giden sağlıkçıların görüntüsünü paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şeyh Edebali'nin, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözüyle bir video paylaştı.

Videoda; Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında öncelikli sırada olan ve merkeze bağlı Karagöbek köyünde yaşayan vatandaşlara aşı yapmak için yola çıkıyor. Zorlu hava koşullarında köye ulaşan ekipler, aşıda öncelikli vatandaşlara gerekli muayeneyi yapıp aşılarını vuruyor.

Aşı olan köylülerden biri, kar nedeniyle yaşlıların merkeze gidemediklerini ve zaman zaman ekiplerin gelerek kontrollerini yaptıklarını belirterek, "Şartlar ne kadar zor olursa olsun, er ya da geç mutlaka geliyorlar. Allah onlardan razı olsun" ifadesini kullanıyor.

Başka bir köylü de ekiplerin sanki öz evlatlarıymış gibi kendileriyle ilgilendiğini dile getirerek, "Şimdi yaşlılarımızı da aşılıyorlar. Biraz daha umutlandık açıkçası. İnsanın devletinin olması, devletinin insanına sahip çıkması gerçekten güzel bir şey" değerlendirmesinde bulunuyor.

Video, Bakan Koca'nın, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz" sözleriyle sona eriyor.