Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında yangın çıktı

MERSİN'in Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının zemin katına atılan yanıcı madde nedeniyle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Polisin de çevresinde güvenlik önlemi aldığı binada itfaiyenin soğutma çalışmaları tamamlandı. Hizmet binasına gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mersin Valiliğinden yangınla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Şüpheli 2 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında çıkan küçük çaplı yangınla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınmış olup; K.D.B. isimli şahıs, Büyükşehir Belediye itfaiyesinde çalıştığını ancak işten çıkarıldığını, bundan dolayı da eylemi gerçekleştirdiğini beyan etmiştir. Konuyla ilgili tahkikat sürdürülmektedir."

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada da yangına yanıcı ve patlayıcı madde atılmasının neden olduğu belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mersin Büyükşehir Belediyemizin ana hizmet binasında bugün menfur bir saldırı gerçekleşmiştir. Hizmet binamızın zemin katında bulunan encümen salonuna kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce yanıcı ve patlayıcı madde atılmıştır. Atılan maddenin alev alması sonucunda çıkan yangın, personellerimiz tarafından büyümeden söndürülmüştür. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma; emniyet güçleri tarafından çok yönlü olarak sürdürülmektedir."