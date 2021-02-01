1-7 Şubat Başak haftalık burç yorumları finansal konulara dikkat!

1-7 Şubat Başak haftalık burç yorumları Uygur Gür'ün anlatımıyla internethaber.com'da. 1-7 Ocak haftasında Başak burcunu neler bekliyor? Başak burcu aşk, para, kariyer, sağlık alanında bu hafta hangi günler önemli? İşte Uygur Gür'ün 1-7 Şubat haftalık Başak burcu yorumlarının detayları... 1-7 Şubat haftası Başak burcunu neler bekliyor? Pazartesi öğlen çarşamba akşamına kadar Ay Terazi burcunda olacak demek ki sürekli para, pul konularınız var bu hafta finansal kararlar almaya çalıştığınız bir dönem. Çarşamba günü bir Ay Pluto karesi var çarşamba günü finansal konularda harekete geçmeyin o gün yanlış kararlar alabilirsiniz.

Çarşamba akşamı Ay Akrep burcuna girecek perşembe ve cuma günü de Ay Akrep'te olacak yakın çevre ilişkileriniz ön plana çıkıyor kardeşler, akrabalar, yakın arkadaşlıklar onlarla ortak gündemleriniz olacak. Hafta sonu Ay Yay burcunda demek ki ailenizle vakit geçireceksiniz. Bu ay 21'ine kadar Merkür Kova burcunda gerileyecek Merkür Retroları iletişimsel problemler, ilişkilerin bozulamasına neden olabilir.