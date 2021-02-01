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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu: Torpil yok, kayırma yok, İstanbul İtfaiyesi'ne kadın itfaiyeciler geliyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Torpil yok, kayırma yok, tüm sınavlar kameralar önünde ve şeffaf" sözleriyle İstanbul İtfaiyesi'ne kadın itfaiyecilerin geldiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla İstanbul'da artık kadın itfaiyecilerin de bulunacağını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Torpil yok, kayırma yok, tüm sınavlar kameralar önünde ve şeffaf. İstanbul İtfaiyesi'ne kadın itfaiyeciler geliyor" ifadelerini kullandı.

İBB ilk defa kadınlar için ayrı kontenjan aç

İBB Tv'nin hazırladığı ve kadın itfaiyeci adaylarının yer aldığı videoda kadın itfaiyeci adaylarının sınav parkurları görülüyor.

"İBB ilk defa kadınlar için ayrı kontenjan açtı" diyen itfaiyeci adayları "Daha önce hiçbir belediye böyle bir şey yapmamıştı" diye konuştu. 

İstanbul İtfaiyesi'nde başlayacak 250 yeni itfaiyecinin 50'si kadın olacak. 

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