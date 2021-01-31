Koç 1-7 Şubat haftalık burç yorumları aşk hayatınız hareketleniyor!

Koç burcu 1-7 Şubat haftalık burç yorumlarına göre, Koçlar bu haftaya Ay, Terazi Burcu’nda iken başlıyor. Ay'ın Terazi burcundaki hareketi odağınızı ikili ilişkilere çekecek. Ancak diğer taraftan ticari ilişkileriniz de ön planda olacak. Koç burcu 1-7 Şubat haftası haftalık yorumlarına göre, çarşamba gününe dikkat edelim. İşte Uygur Gür'ün 1-7 Şubat haftalık burç yorumlarına göre Koç burcunu bu hafta bekleyenler...

1-7 Şubat haftası Koç burcunu neler bekliyor? Pazartesi öğlen itibari ile ve çarşamba akşamına kadar Ay Terazi burcunda olacak demek ki odağınız ikili ilişkilerde, aşk hayatınızda, evliliğinizde hatta ticari ilişkilerinizde. Çarşamba bir Ay Pluto karesi var buda ikili ilişkilerde biraz gerilebileceğinizi duygusal anlamda kendinizi bastırılmış hissedebileceğinizi gösteriyor. Çarşamba akşamı itibari ile perşembe, cuma Ay Akrep burcunda olacak buda demek oluyor ki odağınız parada tamamen finansal konularda. Hafta sonu Ay Yay burcuna geçiyor sanki hayata bakış açınız güzelleşiyor, sakinliyorsunuz, inanç konuları, maneviyat bunlar ön plana çıkıyor.