İkizler 1-7 Şubat haftalık burç yorumları çarşambaya dikkat!

İkizler burcu 1-7 Şubat haftalık burç yorumlarına göre, Koçlar bu haftaya Ay, Terazi Burcu’nda iken başlıyor. Ay'ın Terazi burcundaki hareketi aşk hayatınızı ön plana çıkartıyor. Ancak diğer taraftan yatırım planlarınız da olabilir. İkizler burcu 1-7 Şubat haftası haftalık yorumlarına göre, çarşamba dikkat edelim. İşte Uygur Gür'ün 1-7 Şubat haftalık burç yorumlarına göre İkizler burcunu bu hafta bekleyenler...

1- 7 Şubat haftası İkizler burcunu neler bekliyor? Pazartesi öğlen itibari ile çarşamba akşamına kadar Ay Terazi burcunda aşk hayatınız ön plana çıkıyor bazılarınızın yatırımla ilgili planları da olabilir. Çarşamba günü bir Ay Pluto karesi olacak buda demek oluyor ki çarşamba günü o aşk ilişkileri biraz zorlayabilir sakin geçirin lütfen o günü. Çarşamba akşamı itibari ile Ay Akrep burcuna giriyor ve perşembe, cuma da orada kalacak buda demek oluyor ki bütün konsantrasyonunuz işinizle ilgili. Hafta sonu Ay Yay burcunda demek ki sevdiğiniz insanlarla ortak aktiviteler, diyaloglar, iletişim halinde olacaksınız bunlar son derece dikkat çekiyor.