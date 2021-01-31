İbo Show'a damga vurdu! Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar olay oldu

StarTV ekranlarında ilgiyle izlenen İbo Show'da bu hafta oryantal Didem Kınalı'nın dans ettiği görüntüler dikkat çekti.

Konuklardan Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in dans ettiği sırada gözlerini başka yöne çevirmeye çalışması sosyal medyada espri konusu oldu.