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MEDYA

İbo Show'a damga vurdu! Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar olay oldu

Star TV’de İbrahim Tatlıses’in sunumuyla ekranlara gelen ‘İbo Show’un 11’inci bölümüne; usta sanatçı Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu. Bülent Serttaş’ın, oryantal Didem Kınalı dans ederken gözlerini ondan kaçırması, sosyal medya kullanıcılarının diline dolandı.

StarTV ekranlarında ilgiyle izlenen İbo Show'da bu hafta oryantal Didem Kınalı'nın dans ettiği görüntüler dikkat çekti.
Konuklardan  Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in dans ettiği sırada gözlerini başka yöne çevirmeye çalışması sosyal medyada espri konusu oldu.

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