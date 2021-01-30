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Bakan Fahrettin Koca paylaştı! Aşı olan Selim Dede'nin duygu dolu anları

90 yaşındaki Selim Böcükler, aşı için gelen sağlık çalışanlarını karşısında görünce dayanamadı. Gözyaşlarına boğulan Böcükler'in o anlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Devletimiz var olsun' başlığıyla paylaştı.

Türkiye'de aşı kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Kısa sürede 1 milyon kişinin aşılandığı kampanyada bugün itibarıyla sayı 1 milyon 960 bin seviyelerinde. Risk kategorilerine göre ilerleyen çalışmalarda yaşlılar ise evlerinde aşılanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından, evinde aşı olan ve gördüğü hizmet karşısında duygulanan Selim Böcükler'in görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, filyasyon ekiplerinin dağ köyünde ulaşıp aşı yaptığı Selim Dede'nin gözyaşlarını tutamadığı anları paylaşırken, "Devletimiz var olsun." ifadelerini kullandı.

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