Seda Bakan Shakira gibi dans etti yer yerinden oynadı!

Son olarak Mucize Doktor dizisinde rol alana başarılı oyuncu Seda Bakan, pandemi nedeniyle vaktinin çoğunu evde kızıyla geçiriyor. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Seda Bakan, son videosu ile çok konuşuldu. Eğlenceli paylaşımlarına hız kesmeden deram eden ünlü oyuncu, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın geçtiğimiz ay çıkardığı Girl Like Me şarkısına eşlik etti. Şarkıya eşlik ederken dans ettiği anlar takipçilerini gülümsetti.

Seda Bakan'ın dansı takipçilerinden tam not alırken videosu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Mucize Doktor dizisinden ayrıldıktan sonra açıklama yapan Bakan, 'Mucize Doktor dizisinden ayrıldım. Yaz aylarına kadar hiçbir proje teklifini kabul etmeyip biraz dinleneceğim' demişti.