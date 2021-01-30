Habertürk canlı yayını karıştı Hilal Kaplan yayından alındı

Habertürk'te canlı yayınlanan Hülya Hökenek'in sunduğu "Enine boyuna" programında FETÖ-PKK kavgası çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın kendisi hakkında Habertürk yayınında sarf ettiği ifadelere yanıt vermek için canlı yayına bağlanan gazeteci Hilal Kaplan, kanala ve çalışanlarına 'FETÖ'cülük' suçlamasında bulundu. Hilal Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"Hülya Hökenek, siz, Öcalan’la Beyrut’ta Fatih Altaylı’yı röportaj yapmaya götüren kişisiniz"

"Adımın geçtiğini öğrendim. 1 saattir bekliyorum. Öncelikle burada bir mizansen var. Habertürk’te genelde bu oluyor zaten. Bazı isimler anılıyor, onlara itibar suikastı yapılıyor, ondan sonra yola devam ediliyor. Ben bu mizansenin perdesini indireceğim. Bakın insanlara bazı şeylerde insanların ismini anmadan önce, önce kendinize bir bakacaksınız. Hülya Hökenek, siz, Öcalan’la Beyrut’ta Fatih Altaylı’yı röportaj yapmaya götüren kişisiniz. Sanıyorum Fatih Altaylı’yla bağlantınız nedeniyle de şu an Habertürk’tesiniz. Bunun üzerinden de halen daha programlarınızda, bu geçmişinizi görmeden insanları… Bu röportajla ne kadar gurur duyduğunuzu söylediğiniz röportajlarınız da var. Siz böyle birisiniz."

"İsmail Saymaz’ın FETÖ'ye arka çıkan tweetleri var"

"İkincisi, İsmail Saymaz. İsmail Saymaz’ın FETÖ konusunda, PKK konusunda, hatta kapatılan PKK kanalında söylediği sözleri var. Mesela hendek terörüyle devlet mücadele ederken sadece devleti suçlayan ve şöyle diyen, ‘Türkler ile Kürtlerin arasına devlet çukur açmıştır’ diyen sözleri var. Ya da biz kelle koltukta FETÖ ile 17-25 Aralık sonrası mücadele ederken mesela 2015’te “Cemaatin bankasına el koy, cemaat yasal hakkını kullanıp yargıda itiraz edince kaos çıkarıyor de” gibi böyle tweetleri var; “Ekrem Dumanlı’nın silahlı örgüt kurmak ve yönetmek iddiasıyla suçlanmasının itibar edilecek bir yanı yok. Samanyolu grubunun uydudan çıkarılması anti-demokratik, Kanaltürk kanalına yapılan müdahale Ortaçağ zorbalığıdır, halkın haber alma hakkının katlidir, utanç verici.” Bylock meselesinde biliyorsunuz, Amerika’ya gitti, ne idüğü belirsiz FETÖ’cüyle görüştü, Bylock’u aklama çalışmaları var. Daha sayabilirim, çoğaltabilirim.

"Habertürk’ün Ankara Temsilcisi Erdal Şen, Adil Öksüz’ü evinde saklayıp ona yardımcı olan birisidir"

"Madem böyle konuşacaksınız rahat rahat arkamızdan, seyircinin sizin hakkınızdaki bazı şeyleri de bilmesi gerekiyor bence. Habertürk’le ilgili söyleyeceklerim de çok. Bakın, 17-25 Aralık’a kadar Habertürk’te programa katılmış birisi olarak söylüyorum, 17-25 Aralık’ta inanılmaz bir dönüş yaşadı Habertürk. Ve hatta biliyorsunuz Habertürk, Zaman gazetesinden sonra en çok CV’sinde, gazetesinde FETÖ’cü olduğu gerekçesiyle tutuklanan ‘gazeteci’ olan yayındır. Aynı zamanda kanalın sahibinin ‘Hocaefendiyi kırmayalım’ şeklinde söylediği sözleri hatırlatırım. Habertürk’ün Ankara Temsilcisi Erdal Şen, Adil Öksüz’ü evinde saklayıp ona yardımcı olan birisidir. … İtibar suikastı değil ki. Habertürk TV Yayın Koordinatörü Oğuz Usluer FETÖ’den tutuklu. Genel Yayın Koordinatörü Abdullah Kılıç, Haber Müdürü Cuma Ulus, Adil Öksüz’ü evinde saklayıp kaçmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Habertürk gazetesi Ankara Temsilcisi Erdal Şen, Adil Öksüz’ün bacanağı oluyormuş. Daha çok şeyler söyleyebilirim. İtibar suikastı yapmıyorum, bunların hepsi bilinen gerçekler. Ben cevap hakkımı kullanacağım."

Hülya Hökenek: Yaptığınız itibar suikastı

Hilal Kaplan'ı yayından alan sunucu Hülya Hökenek, "Yaptığınız gazetecilik değil, itibar suikastı. Kişileri ve kurumu hedef alarak itibar suikastı yapıyorsunuz. Hilal Hanım, siz cevap hakkı sınırlarını aştınız. Size çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz: Gülen'e şiir yazmış bir kadın

Gazeteci İsmail Saymaz, Kaplan'a tepki göstererek "Hilal Kaplan çözüm sürecinde poşu bağlayıp, süreç bitince asker postalı giymiş bir kadın. Hilal Kaplan, Taraf gazetesinin tetikçisidir. Ben bu stüdyolarda cemaatçilerin yüzüne konuşurken gıkını çıkaramıyordu. Ben İlhan Cihaner'i, Hanefi Avcı'yı yazdığımda cemaatin bulunduğu gazeteden bana ateş ediyordu. Hilal Kaplan kim olabilir? Kaplan, Fethullah Gülen için şiir yazmış bir kadın. Şimdi utanmadan o geçmişini sileceğini zannediyor. PKK'yla ilgili övgü dolu tweet'leri Twitter'da cirit atıyor" dedi.