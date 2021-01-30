İsmail Saymaz Hilal Kaplan yayından alınınca coştu: Gülen'e şiir yazan kadın

Habertürk canlı yayınında Hilal Kaplan ile Habertürk sunucusu Hülya Hökenek ve İsmail Saymaz arasında kavga çıktı. Hilal Kaplan, kanala "FETÖ'cülük" suçlamasında bulunurken, İsmail Saymaz, susup dinledi.

Hilal Kaplan'ı yayından alan sunucu Hülya Hökenek, "Yaptığınız gazetecilik değil, itibar suikastı. Kişileri ve kurumu hedef alarak itibar suikastı yapıyorsunuz. Hilal Hanım, siz cevap hakkı sınırlarını aştınız. Size çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hilal Kaplan'ın 'ithamlarını' dinlerken sesini çıkarmayan İsmail Saymaz, Kaplan yayından alındıktan sonra coştu. İsmail Saymaz, şunları söyledi:

-"Hilal Kaplan çözüm sürecinde poşu bağlayıp, süreç bitince asker postalı giymiş bir kadın. Hilal Kaplan, Taraf gazetesinin tetikçisidir. Ben bu stüdyolarda cemaatçilerin yüzüne konuşurken gıkını çıkaramıyordu. Ben İlhan Cihaner'i, Hanefi Avcı'yı yazdığımda cemaatin bulunduğu gazeteden bana ateş ediyordu. Hilal Kaplan kim olabilir? Kaplan, Fethullah Gülen için şiir yazmış bir kadın. Şimdi utanmadan o geçmişini sileceğini zannediyor. PKK'yla ilgili övgü dolu tweet'leri Twitter'da cirit atıyor" dedi.