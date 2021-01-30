BIST 1.473
DOLAR 7,32
EURO 8,89
ALTIN 433,53
MEDYA

İsmail Saymaz Hilal Kaplan yayından alınınca coştu: Gülen'e şiir yazan kadın

Habertürk canlı yayını Hilal Kaplan'ın ithamları ile karıştı. İsmail Saymaz ithamları dinleyip sesini çıkarmadığı Hilal Kaplan'a, yayından alındıktan sonra yanıt verdi.

Habertürk canlı yayınında Hilal Kaplan ile Habertürk sunucusu Hülya Hökenek ve İsmail Saymaz arasında kavga çıktı. Hilal Kaplan, kanala "FETÖ'cülük" suçlamasında bulunurken, İsmail Saymaz, susup dinledi. 

Hilal Kaplan'ı yayından alan sunucu Hülya Hökenek, "Yaptığınız gazetecilik değil, itibar suikastı. Kişileri ve kurumu hedef alarak itibar suikastı yapıyorsunuz. Hilal Hanım, siz cevap hakkı sınırlarını aştınız. Size çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hilal Kaplan'ın 'ithamlarını' dinlerken sesini çıkarmayan İsmail Saymaz, Kaplan yayından alındıktan sonra coştu. İsmail Saymaz, şunları söyledi:

-"Hilal Kaplan çözüm sürecinde poşu bağlayıp, süreç bitince asker postalı giymiş bir kadın. Hilal Kaplan, Taraf gazetesinin tetikçisidir. Ben bu stüdyolarda cemaatçilerin yüzüne konuşurken gıkını çıkaramıyordu. Ben İlhan Cihaner'i, Hanefi Avcı'yı yazdığımda cemaatin bulunduğu gazeteden bana ateş ediyordu. Hilal Kaplan kim olabilir? Kaplan, Fethullah Gülen için şiir yazmış bir kadın. Şimdi utanmadan o geçmişini sileceğini zannediyor. PKK'yla ilgili övgü dolu tweet'leri Twitter'da cirit atıyor" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rusya'da -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
Fenomen gelin Hanife Gürdal ayrılık haberini küfürlü sözlerle açıkladı
Habertürk canlı yayını karıştı Hilal Kaplan yayından alındı
Nedim Şener'den Ali Haydar Fırat'a canlı yayında çok sert tepki
Seni Çok Bekledim 2. bölüm fragmanı
Akıncı 6. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 576. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 137. bölüm fragmanı
Hekimoğlu 35. bölüm 2. fragmanı
Masumlar Apartmanı 20. bölüm fragmanı