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Nedim Şener'den Ali Haydar Fırat'a canlı yayında çok sert tepki

CNN Türk canlı yayınındaki Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener ile Dr. Ali Haydar Fırat arasındaki hararetli tartışma canlı yayında gergin anlar yaşattı.

3 milletvekilinin CHP'den istifasının konu edinildiği programda Dr. Ali Haydar Fırat'ın Ergenekon davasında 41 ay hapis yatan Mehmet Ali Çelebi'nin yaşadıklarını o dönem Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener'in başına gelenlerle benzetmesi tartışmanın fitilini ateşledi.

Şener canlı yayında herkesin kimin nerede olduğunu çok iyi bildiğini söyleyerek CHP'nin oy uğruna FETÖ ile irtibat kurduğunu, CHP'li vekillerin FETÖ'nün yayın organları kapatılırken kapılara yattığını ileri sürdü.

Programın moderatörü Başak Şengül sık sık Nedim Şener'i uyarmasına rağmen canlı yayında tansiyon uzun süre düşmedi.

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