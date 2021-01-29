BIST 1.476
DOLAR 7,30
EURO 8,88
ALTIN 436,76
YEREL

İstanbul Beşiktaş'ta bir kadın durağa girmediğini iddia ettiği halk otobüsünün önünü kesti

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Beşiktaş'ta binmek istediği halk otobüsünün durağa girmediğini iddia eden kadın yolcu, bir süre aracın önünü keserek yoluna devam etmesini önledi.

İSTANBUL Beşiktaş'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın yolcu, Barbaros Bulvarı'ndaki durakta halk otobüsüne binmek istedi. Bu sırada otobüsün durağa girmediğini iddia eden kadın yolcu, aracın önüne geçti.

Kadının otobüs sürücüsünün uyarılarına rağmen aracın önünden çekilmemesi üzerine bölgede görev yapan polis ekipleri olaya müdahale etti. Elindeki çantayla otobüse vurup polis memurlarına da tepki gösteren kadın, yaşanan kargaşa sırasında yanındaki valizi de geride bırakıp yoldan geçen bir taksiye binerek duraktan ayrıldı.

Kadının aracın önünden çekilmesinin ardından otobüs yoluna devam etti. Olayı şaşkınlıkla izleyen otobüs yolcuları ise araç sürücüsünün durağa girdiğini, kadının tepkisinin yanlış olduğunu ifade etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hamsi şiş nasıl yapılır bu lezzet kaçmaz!
Decathlon Sıcak Tutan Ve Su Geçirmez Kar Botu
Antalya'da 'bak şimdi düşecek' dedi! Sonrası gençleri kahkahaya boğdu
Bahçelievler'de sanayi sitesinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü
Erdoğan'dan esnafa 'fahiş fiyat' uyarısı: Devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir
Özel Kuvvetleri bir de bulutların üstünde izleyin! MSB paylaştı görüntüler nefes kesti
İzmir'de travestiyle genç kadın, saç saça baş başa kavga etti kimse ayıramadı
İzmir'de saç saça baş başa kavga ettiler! 'Kollarım' diye bağırdı
Canlı yayında kahkaha attıran tartışma! Berat Albayrak'a ne oldu sıkıntı var mı?
Hıncal Uluç: Fatih Terim kaprisleri yüzünden Galatasaray'ı bitirdi