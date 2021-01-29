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Antalya'da 'bak şimdi düşecek' dedi! Sonrası gençleri kahkahaya boğdu

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da bisikletli bir genç, kendisini cep telefonuyla kayda alan kişinin "Bak şimdi düşecek" sözlerinden kısa süre sonra ön tekerini havaya kaldırdı. Bu sırada ön teker yerinden fırlayınca genç de yere kapaklandı.

​Kepez ilçesinin Çamlıbel Mahallesi'nde bisikletli kişi, 4 gencin yanında kısa turlar atmaya başladı. Bu sırada gençlerden biri, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Kaydı yapan kişi, "Bak şimdi düşecek" dedikten sonra bisikletli kişi, ön tekeri havaya kaldırdı. Ancak bu sırada ön teker yerinden fırlayıp çıktı, bisikletli genç de yere kapaklanarak düştü. Fırlayan tekeri gençlerden biri tuttu. Gençler kahkahalara boğulurken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.

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