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MEDYA

Survivor'da korku dolu anlar bir anda yere yığıldı: İlk defa başıma böyle bir şey geldi

Survivor 2021 yarışmasının 28 Ocak Perşembe ekrana gelen 15. bölümünde korkutan anlar yaşandı.

Survivor'da açlıkla da mücadele eden yarışmacılar zor anlar yaşıyor. Survivor 2021'in son bölümünde korku dolu anlar yaşandı. Gönüllüler takımı kampında ateşe üflemek için yerinden kalkan Yunus Emre birden bire yere yığıldı. Yunus Emre'nin yere düştüğünü gören takım arkadaşlarına yanına koştu. Bir süre yerde kalan Yunus Emre arkadaşlarının su getirmesiyle kendine geldi.

Yaşadığı anları anlatan Yunus Emre, "Uyandım ateşin söndüğünü gördüm. Üşümüştük ve odun atmak istedim. Üfledim ateşe doğru ve kötü oldum. Ayağa kalktım ondan sonrasını ise hatırlamıyorum. Anlamadım bile ne olduğunu. Yorgunluk ve açlıktan ilk defa başıma böyle bir şey geldi" dedi.

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