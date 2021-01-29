BIST 1.498
DOLAR 7,34
EURO 8,90
ALTIN 434,75
GÜNCEL

Barış Yarkadaş: AK Parti yüzde 44 oy alsın gazeteciliği bırakırım

TV100'de Ahu Özyurt'un moderatörlüğünde ekranlara gelen Sağlı Sollu programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, "AK Parti, bugünkü koşullarda tek başına yüzde 44 alsın gazeteciliği de bırakacağım, bir daha televizyonlara da çıkmayacağım" dedi.

TV100'de Ahu Özyurt'un moderatörlüğünde ekranlara gelen Sağlı Sollu programında açıklamalarda bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıkladığı anket verisi hatırlatılınca olay sözlere imza attı.

Yarkadaş, Mahir Ünal'ın açıkladığı yüzde 44 oy oranına tepki göstererek, "AK Parti, bugünkü koşullarda, bu pazar sandık koysunlar, tek başına yüzde 44 alsın, burada söz veriyorum, gazeteciliği de bırakacağım, bir daha televizyonlara da çıkmayacağım, tweet de atmayacağım" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 7 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Nevşin Mengü'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözler
Hadi Özışık'tan Berat Albayrak çıkışı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a: Öğretmenim şu koronayı bitirin arkadaşlarımı özledim
Zeytinyağlı pazı sarması nasıl yapılır enfes lezzet!
Beyazıt'ta hırsızı yakalayıp getirdi esnaf hep birlikte meydan dayağı attı!
“Sefirin Kızı” dizi ekibi denize düşen 2 kişiyi kurtardı! İşte o anlar
Şanlıurfa'da dehşet! Akrabalar arasındaki kavgada bıçak, tüfek, sopa ne ararsan var
Gökhan Özoğuz’un Akit binası önünde çektiği videoyu yüzbin kişi izledi
BBC canlı yayınında skandal! Rafta öyle bir şey vardı ki...
Beykoz'da yaşlı kadının feryadı yürekleri dağladı: Anayım ben ana