Barış Yarkadaş: AK Parti yüzde 44 oy alsın gazeteciliği bırakırım

TV100'de Ahu Özyurt'un moderatörlüğünde ekranlara gelen Sağlı Sollu programında açıklamalarda bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıkladığı anket verisi hatırlatılınca olay sözlere imza attı.

Yarkadaş, Mahir Ünal'ın açıkladığı yüzde 44 oy oranına tepki göstererek, "AK Parti, bugünkü koşullarda, bu pazar sandık koysunlar, tek başına yüzde 44 alsın, burada söz veriyorum, gazeteciliği de bırakacağım, bir daha televizyonlara da çıkmayacağım, tweet de atmayacağım" ifadelerini kullandı.