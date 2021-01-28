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Beyazıt'ta hırsızı yakalayıp getirdi esnaf hep birlikte meydan dayağı attı!

İSTANBUL Beyazıt’ta bir mağazadan 2 koli ayakkabı çalan hırsız esnaf tarafından yakalandı. Yakasından tutularak sokağa götürülen hırsızı esnaf tekme ve tokatla darp etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyazıt’taki olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Fatih Beyazıt’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü sokaktaki bir mağaza gelen şahıs, içerideki 2 koli ayakkabıyı çalarak kaçmaya başladı. Hırsızın ayakkabıları çaldığını gören esnaf ise bağırarak arkasından koşmaya başladı. Bir anda sokak esnafının da peşinde düştüğü hırsız yakasından tutularak yakalandı. Sokağa götürülen hırsıza esnaf burada tekme ve tokatlarla saldırmaya başladı.

Hırsıza esnaftan dayak
Bir süre darp edilen hırsız ardından bir şahıs tarafından esnafın elinden kurtarıldı. Şahıs hırsızı kolunun altına aldığı esnada esnaf, hırsızı darp etmek istedi. O esnada hırsızı koruyan şahsın ittiği esnada dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Olayın ardından şahıs sokaktan uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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