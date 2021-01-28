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DÜNYA

ABD'li genç kız TikTok videosu çekerken öldürüldü

ABD'de işlenen cinayet ülkeyi derinden sarstı. Otel odasında TikTok videosu geçen genç kız, o sırada içeriye giren saldırgan tarafından öldürüldü. Yakalanan katilin genç kızla aynı yaşlarda olduğu belirtilirken kimliği açıklanmadı.

Olay iki gün önce Atlanta'da bir otel odasında gerçekleşti. Cinayetten saniyeler önce TikTok videosu çeken 16 yaşındaki talihsiz genç kız ise başına geleceklerin farkında olmadan müzik eşliğinde dans ediyordu...

Kalecia Williams adındaki genç kız odasında neşeyle dans ederken bir yandan da bu anları çektiği TikTok videosunda paylaşıyordu. Olay anının videosunda son saniyelerde odaya giren bir kişinin silueti belirdi. 

Katil aynı yaşlarda

Kalecia tam o anda korkuyla irkildi ve video sona erdi. Genç kız odaya giren silahlı saldırgan tarafından vurularak oracıkta hayatını kaybetti.  Atlanta Polis Teşkilatı'ndan yetkililer yaptıkları takip sonucu kurbanla aynı yaştaki erkek katili kıskıvrak yakaladı.

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