Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den 'militan vali militan hakim' tepkisi! Militan görmek istiyorlarsa...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi için "Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır." dedi. Adalet Bakanı Gül, 'militan' tartışmasına da değinerek şöyle konuştu:

"Kimse hukuka, adalete ve anayasaya bağlı olarak çalışan hakim ve savcılarımıza militan diyemez. Vicdanını satmış, aklını kiraya vermiş militanların hukuka ve adalete verdiği tahribatı hala giderebilmiş değiliz. Bugün bu ülkenin hakimine, savcısına, valisine, kaymakamına ‘militan’ diyen birisi, militan görmek istiyorsa o döneme baksın, bu yaşadığımız dönemdeki militanlara baksın. Mahremiyet ifşasını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın...”