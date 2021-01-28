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İstanbul'da metrobüste dehşet anları kamerada! Ortalık bir anda karıştı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL’da metrobüste vatandaşlar arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan ve çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntülerde metrobüs içerisinde iki grubun tekmeli yumruklu kavga ettikleri görüldü. Kavgada kadınlar ve çocuklar arada kaldı. Kadınların ve çocukların çığlıkları ise görüntüye yansıdı. Kavganın devamında ne yaşandığı ise bilinmiyor.

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