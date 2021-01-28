Cemal Enginyurt öyle bir ironi yaptı ki herkes şaştı kaldı! İşte sosyal medyada TT olan o sözler

Haber Global canlı yayınına katılan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yaptığı ironi ile konukları şaşkına çevirdi. Enginyurt'un sözleri, Twitter'da TT listesinin zirvesine oturdu.

"Muhalefet partilerinin anlamadığı bir şey var" diyerek söze başlayan Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı savunan sözleri arka arkaya sıralamaya başladı.

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan özel bir insan, iltimaslı bir insan" diyen Enginyurt, "O'nun yaptığı her şey doğrudur" diyerek konukları şaşırttı. Enginyurt konuşurken şok olan konuklar, ironi olduğunu sonradan anladı.

Enginyurt, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili hem kendi özeleştirisini yaptı hem de "MHP'nin delileri" konusunda çok dikkat çeken sözler sarfetti.