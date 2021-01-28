Partinizin grup toplantılarını küfür mekanizması haline getirirseniz suçlanmaya da razı olacaksınız

Habertürk'te Veyis Ateş'in moderatörlüğünü yaptığı 'Türkiye'nin Nabzı programında siyasetteki militan tartışması ve Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'ndan ayrılıp Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı tartışıldı. Gazeteciler Hadi Özışık, Gürkan Hacır, Cem Küçük, Elfin Tataroğlu, araştırmacı İhsan Aktaş ve Prof. Dr. Özcan Yeniçeri gündemi yorumladı.

İnternethaber Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, siyasetteki sert dili eleştirirken, "Maksadını aşan ifadeler varsa her iki tarafı da eleştirmek lazım. Fakat siz partinizin grup toplantılarını küfür mekanizması haline getirirseniz iktidar da sizi suçlar, Muharrem İnce de..." ifadelerini kullandı.

Yeni ittifaklar konusunda "CHP, İYİ Parti'nin HDP itirazından dolayı köşeye sıkıştı" tespiti yapan Hadi Özışık, "Saadet Partisi bu yüzden CHP için önemli hale geldi. İYİ Parti, HDP ile bir araya gelmez ama politik duruşunda eksikler var" diye konuştu.