Müthiş görüntüler! Milli Savunma Bakanlığı 'bu bir ilk' diye paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait uçağa, Türk Hava Kuvvetleri tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Almanya'dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. Bu görevle, bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlanmış oldu." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yakıt ikmali yapıldığı anlara ilişkin videoya da yer verildi.