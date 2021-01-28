Müge Anlı canlı yayında çığlıklar! Merve Kiraz 'Ben gitmem' diyerek ortalığı yırttı

SAKARYA'da Hasan Kiraz 3 yıl 8 aydır kayıptı. Ailesi çocuklarını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkınca gündeme hem dolandırıcılık hem cinayet şüphesi çıktı. Hasan Kiraz'ın ağabeyinin bankadaki sigorta parasını çektiği, bir avukat ile bir sigortacının da işin içinde olduğu anlaşıldı. Hüseyin Kiraz ile sigortacı gözaltına alınırken, polis sigorta dolandırıcılığından toplam 15 kişiyi içeri aldı.

Bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında da bir gözaltı daha gerçekleşti. Hüseyin Kiraz'ın eşi ile babası gözaltına alındı. Polislerin onu gözaltına almaya geldiğini öğrenen Merve Kiraz stüdyoyu çığlıkları ile inletti. Müge Anlı kadını sakinleştiremeyince yayına ara verdirdi. Aranın ardından Merve Kiraz gözaltına alınıp götürüldü.