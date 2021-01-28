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GÜNCEL

Türkiye’nin en modern sanayi sitesi

İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı Tuzla’da, şimdi ofis ve dükkanlardan oluşan 777 bağımsız bölümü, teknolojik imkanları ve merkezi konumuyla, tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir sanayi ve ticaret merkezi yükseliyor.

STİM, Tuzla’da, Şekerpınar gişelerine 6 km mesafede, E5’e 400 metre cephesi olan bir sanayi ve ticaret merkezi. Sahile ve marinaya 5, Pendik Ro-Ro Limanı’na 10, Eskihisar-Topçular iskelesine 12, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 20 km uzaklıktaki İSTİM ile işler daima yolunda.

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