Türkiye’nin en modern sanayi sitesi

STİM, Tuzla’da, Şekerpınar gişelerine 6 km mesafede, E5’e 400 metre cephesi olan bir sanayi ve ticaret merkezi. Sahile ve marinaya 5, Pendik Ro-Ro Limanı’na 10, Eskihisar-Topçular iskelesine 12, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 20 km uzaklıktaki İSTİM ile işler daima yolunda.