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Şanlıurfa'da dehşet! Akrabalar arasındaki kavgada bıçak, tüfek, sopa ne ararsan var

ŞANLIURFA'da aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavga kameraya yansıdı

Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde çıktı. Alacak meselesi nedeniyle husumetli olan akrabalar, cadde üzerinde karşı karşıya geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Birbirlerine pompalı tüfek, bıçak, taş ve sopalarla saldıran akrabaların kavgasına engel olamayan vatandaşlar polisten yardım istedi. E.Ç. (23) ile A.Ç.'nin (34) yaralandığı olay polisin müdahalesiyle sonlandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi ise polis tarafından gözaltına aldı.

Yaşananlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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