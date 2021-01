Gökhan Özoğuz, Akit'in binasının önüne giderek maskesini indirdiği bir video paylaştı. Videoda 'Oh no' (Oh Hayır) şarkısını kullanan Özoğuz’un bu esprili paylaşımı kısa sürede 100 binden fazla izlendi. Beğeni toplayan video, sosyal medyada gündem oldu.