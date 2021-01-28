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EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a: Öğretmenim şu koronayı bitirin arkadaşlarımı özledim

Koronavirüs nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimde, okulların açılmasını isteyen çocukların Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslenişleri içleri ısıttı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, okulların açılmasını temenni eden çocuklara yer verdi.

Bakan Selçuk, paylaşımına "Okulumu çok özledim’ diyen kuzularıma artık ‘çok haklısın’ demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun” ifadelerini ekledi.

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