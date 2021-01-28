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Zeytinyağlı pazı sarması nasıl yapılır enfes lezzet!

Bu gün sizler için çok seveceğiniz bir tarifimiz var zeytinyağlı pazı sarması! İşte sizler için tarifi...

Davet sofralarında zeytinyağlı yaprak sarması ilk tercihiniz olsa da zeytinyağlısı hazırlanan pazı sarması tarifi de bizim göz bebeğimiz. Pazı yapraklarının dolma harcına kendiliğinden kattığı o hafif ekşilik, ve kuru baharatlarla birleştiğinde tadından yenilmez doğrusu. Dolma harcı diye dilimize yerleşen sarma harcı bulgurlu ya da bulgur-pirinç karışık olarak da hazırlanabilir. İşte sizler için tadına doyamayacağınız zeytinyağlı pazı sarması tarifi. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

3 bağ pazı, 1 orta boy soğan, 2 su bardağı pirinç, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tarçın, bir tutam maydanoz, bir tutam dere otu, 1 çay bardağı zeytinyağı, tuz, üzerine dökmek için yarım çay bardağı zeytinyağı, yeteri kadar su.

https://www.youtube.com/watch?v=8zY_kIX7Hwg&feature=youtu.be

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