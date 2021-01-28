Mevla aldığı kararla Esra Erol'da herkesi şok etti eşi ve sevgilisiyle yaşıyor

Türkiye'yi şaşkına çeviren olaylar dizisi Hayriye Uysal isimli anne Esra Erol'un programına çıkıp 19 yaşındaki kızı Nilüfer'i aradığını söylemesi ile başladı. Kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuklu Salih Kaya isimli kişiyle yaşadığını belirten anne yardım istedi. Esra Erol'un programına bağlanan Salih Kaya ise bunu doğruladı ve Nilüfer'in sevgilisi olduğu ve eşiyle birlikte aynı evde yaşadıklarını itiraf etti.

3 çocuğunun hatırına eşi Salih ve sevgilisi ile aynı evde yaşayan Mevla Kaya da canlı yayına çıktı. Eşinin Nilüfer ile evlenebilmek için 'nikahını' vermesini istediğini belirten Mevla, hem onu hem de 3 çocuğunu yakmakla tehdit ettiğini açıkladı. Salih Kaya ise canlı yayında "Ben Nilüfer'i seviyorum, Mevla'yı istemiyorum" diyerek genç kadına büyük bir şok yaşattı.

Türkiye'nin desteğini arkasına alan Mevla Kaya'nın vereceği karar merak konusu oldu. Mevla perşembe akşamı çıktığı canlı yayında aldığı kararla herkesi şaşkına çevirdi. Mevla "Ne olursa olsun eşim Salih'ten boşanmayacağım, nikahımı vermeyeceğim' dedi. Eşiyle ilişkisine devam etme kararı alan Mevla, "Peki o eve dönecek misin' sorusuna ise 'Şu an o konuda net bir karar vermedim' dedi.