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Restoranda yemek yerken görüntüleri çıkan Tanju Çolak'a para cezası

Demirören Haber Ajansı

Tanju Çolak ve arkadaşlarının bir restoranda yemek yediği görüntüleri ortaya çıktı. Tanju Çolak ve 2 arkadaşına 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce Üsküdar Çengelköy'de bulunan restorana gitmiş ve kapıda eski milli futbolcu Tanju Çolak'ı görmüştü. Polis ekiplerini karşısında gören Tanju Çolak kısa süre oturup çay içtiğini ve mekandan ayrılmak üzere olduğunu söylemişti. O sırada cezadan kurtulan Tanju Çolak ve arkadaşlarının birlikte yemek yerken görüntüleri dün ortaya çıktı.

Para cezası kesildi
Görüntüler üzerine Üsküdar Kaymakamlığı konu ile ilgili emniyet güçlerine talimat vererek gerekli cezai işlemin uygulanmasını istedi. Emniyet ekipleri Tanju Çolak ve 2 arkadaşına kişi başı 3 bin 150 lira, restorana ise 4 bin 426 lira para cezası uyguladı.

“2 dünya savaşı, 4 dünya kupası finali gördüm ben böyle bir kaz görmedim"
Görüntülerde Tanju Çolak'ın “2 dünya savaşı, 4 dünya kupası finali gördüm ben böyle bir kaz görmedim" dediği görülüyor. 

Uludağ’da bulunan pek çok otel, geçtiğimiz hafta sonu tatilciler ile dolarken, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmeden yapılan eğlence partileri de, tepki çekmişti.

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