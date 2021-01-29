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MEDYA

Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı

Sadakatsiz dizisi 16. yeni bölümüyle 3 Şubat 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de olacak. Sadakatsiz'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Sadakatsiz 3 Şubat 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de...

Asya, başarılı bir doktordur. Kocası Volkan, harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile; hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

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