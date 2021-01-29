Hadi Özışık'tan Berat Albayrak çıkışı!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu yaşanan olayın üzerinden Berat Albayrak'ın gündeme getirilmesinin doğru olmadığını söyledi.

TV 100'deki Sağlı Sollu programında bir kez daha Berat Albayrak tartışması yaşandı. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın Berat Albayrak'ın istifasının ardından Sabah gazetesinin hükümetin ekonomi politikasına yönelik eleştirilerin başladığını ve gazetenin başında da Albayrak ailesinin olduğunu söylemesi üzerine Hadi Özışık itiraz etti.

"Artık oradan ekmek yok"

Bir dönem "damat" ifadesi üzerinden CHP ve İYİ Parti'nin siyaset yürüttüğünü ve buradan da ekmek yediklerini söyleyen Özışık, "Damat ifadesi yetiyordu ama artık yemiyor. Artık oradan ekmek" yok ifadesini kullandı.

"Ortada tartışma yok"

Merkez Bankası'nın toplantısında Başkan Naci Ağbal ile Sabah'ın Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu arasında tartışla yaşandığı iddiaları üzerine de Özışık, toplantıda bir soru soruluyor ve onun da cevabı veriliyor. Ortada sıkıştırmak için sorulan bir soru da yok" diye konuştu. Özışık, gazetecilerin zaman zaman bu şekilde ekonomi politikasını eleştirebildiğini ve bunun üzerinden de bir yorum yapmanın doğru olmadığını söyledi.