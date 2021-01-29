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MEDYA

Arıza 20. bölüm fragmanı

Arıza dizisi 20. yeni bölümüyle 31 Ocak 2021 Pazar akşamı Show TV'de olacak. Arıza'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Arıza 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Arıza'nın yeni bölümünde neler olacak? Arıza 31 Ocak 2021 Pazar akşamı Show TV'de...

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir.

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