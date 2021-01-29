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Turizm elçisi ilan ettiğimiz Nusret "Karabağ Azerbaycan'dır" diyemedi

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü kasap Nusret Gökçe, Duabi'deki restoranına gelen Azerbaycanlı müşterilerinin ısrarla sorduğu, "Karabağ kimindir?" sorusuna duyarsız kalıp yanıt vermedi. Turizm elçisi olarak seçilen Nusret'in bu tavrı sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyada 33 milyondan fazla takipçisi bulunan Nusret Gökçe yaptıkları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Saltbea hareketi ile dünya çapında bir ün kazanan Gökçe'nin, Dubai'deki restoranına gelen Azerbaycanlı müşteriler bir video çekti.

Azerbaycanlı müşteriler videoda Nusret Gökçe'ye ısrarla, "Karabağ kimdir?" sorusunu yöneltti. Bu soruya duyarsız kalan Gökçe, sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti.

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