Mesut Özil: Ben bir Müslümanım Kur'an okuyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, TRT Deutsch kanalına özel röportaj verdi. Çocukluğundan beri Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Mesut, sarı lacivertli forma ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.



Fenerbahçe’de amaçlarının her zamanki üzere şampiyonluk olduğunu söyleyen Mesut Özil, “Çocukluktan beri hayalim Fenerbahçe’de oynamaktı. Ben büyük bir Fenerbahçe taraftarıyım ve artık Fenerbahçe’deyim. Maksadımız natürel ki şampiyonluk, bunun için uğraş vereceğiz.” diye konuştu.

“Ben de bu kulüpte başarılı olmak istiyorum”

Fenerbahçe’yi çocukluğunda, artık teknik direktörü olan Erol Bulut’un oynadığı periyottan bu yana takip ettiğini belirten Özil, “Erol Bulut’un oynadığı devirde de Fenerbahçe’yi takip ediyordum ve Okocha’nın da onun da maçlarını izliyordum. Okocha çok yetenekliydi, başarılı işlere imza attılar. Ben de bu kulüpte başarılı olmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

“Her şeye hocamız karar verecek”

Kendisinin en çok oynamak istediği mevkii sorulduğunda ise tecrübeli oyuncu, “Taktiğe teknik yönetici karar verir, ben genelde oyun kurucu konumunda oynuyorum lakin her şeye hocamız karar verecek.” dedi.

Soru: Maçlardan önce dua ediyorsun. Ettiğin özel bir dua var mı? Dua ederken neler hissediyorsun?

Mesut Özil: Ben bir Müslümanım. Önce Kur'an'dan kesitler okuyorum. Bunları okuduktan sonra da takım arkadaşlarım için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum.