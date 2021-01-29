Hıncal Uluç: Fatih Terim kaprisleri yüzünden Galatasaray'ı bitirdi

Hıncal Uluç Süper Lig'in ilk yarısını değerlendirdi. Galatasaray'a ve Fatih terim'e verdi veriştirdi. Hıncal Uluç'un açıklamaları şöyle; "Tabela her şey değil. Fatih Terim Galatasaray'a en kötü futbolunu oynattı. Şampiyon olsa umurumda mı? Öbürleri daha kötü olduğu için şampiyon olacak. Yada daha çok sahtekarlık yaptığı için şampiyon olacak.

Fatih ilk aklıma gelen olduğu için söylüyorum. Bir de başka takımlara söylesem "Bu herif Galatasaraylı da ondan söylüyor" diye kendi kendine yorum yapacaklar var. Ben evvel alıyorum çuvaldızı kendi gözüme batırıyorum.

Galatasaray, A'dan Z'ye yanlış. Balık baştan kokuyor, Galatasaray'ı Fatih Terim bitirdi. Kişisel kaprisleri yüzünden bitirdi. Sezonun en kötü hocası Fatih Terim, ilk yarının en kötü oynayan takımı da Galatasaray. İki kötü hoca da söyleyeyim. Madem ordan açtın. İçimde ukte. Diğeri Okan Buruk, üçüncüsü de Rıza Çalımbay. Harika Sivasspor harika Başakşehir ve de çok çok iyi olabilecek Galatasaray, bugün tahammül edecek seviyede değil.

Hani Belhanda'yı satılsın diye oynatıyorum diyordu kendisi gözümüzün içine baka baka. Hani, Belhanda'nın adı geçiyor mu? Diagne, hiçbir takımını kazanmak için değil, kaybetmemek için oynayan bir takımda, Kasımpaşa'da gol kralı olmuştu.

Fatih Terim, 2017'de Galatasaray'a geldi. Geldiği sene Almanya kampında maçını seyrettim, iki çocuk vardı, biri Yunus, biri Celil. Uçuyorlardı. Nerede bunlar şimdi? Sergen geleli 1 sezon oldu, Sergen kimleri çıkardı, ondan önce Şenol kimleri çıkardı? Güven, Dorukhan, Rıdvan...

Hani Fatih Terim'in takımında genç? Tam tersine gençleri kaybetti. Emre Mor nerede? Emre Taşdemir, Saracchi'nin yedeği. Fatih Terim geldiğinde iki milli stoper vardı, Ahmet Çalık ve Serdar Aziz. Nerede onlar şimdi? Galatasaray hala stoper arıyor. Bu kafada Galatasaray'ın iyi olmasına imkan var mı? Galatasaray'a gelen adamın, iyi olursam hocam oynatır inancına sahip olması lazım.