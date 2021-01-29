Bahçelievler'de sanayi sitesinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü
BAHÇELİEVLER'de Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4. katında ütü kazanından kaynaklı patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle binadan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşerken, ortalık savaş alanına döndü.
Bahçelievler Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4'üncü katında ütü kazanından kaynaklı patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.