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EKONOMİ

Erdoğan'dan esnafa 'fahiş fiyat' uyarısı: Devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, son günlerde tartışma konusu olan 'fahiş fiyat' artışıyla ilgili ""Ben buradan bütün bu esnaflarıma sesleniyorum, siz bu süreci devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir." uyarısı yaptı.

Cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Gerekse okullar, gerekse restoranlar ve açık mekanlar ile ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafe ve restaurantlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Lokantalarımızı biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var." açıklaması yaptı.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Okul, kafe ve restaurantlar 

Gerekse okullar, gerekse restoranlar ve açık mekanlar ile ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Bu konuda şu anda lokantalarımızı biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Bunun için de son açıklamalarımda mali destekler noktasında 1000 lira ile 750 ve 500 lira gibi bir desteği 3 ay verme kararı aldık. Bu adımla birlikte de çok ciddi bir yükü de üzerimize almış bulunmaktayız.

"Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz"

Şu anda küçük esnafımızı da yalnız bırakamayız. Esnaflarımızın gerek sebzede gerek meyvede, hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığımız çok yoğun bir çalışmanın içerisinde. Biz vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Beyaz ette, kırmızı ette bu süreci takipte tutuyoruz. Lütfen yaptığınız işi hakkı ile yapın ve vatandaşımıza zülüm etmeyin.

Ben buradan bütün bu esnaflarıma sesleniyorum, siz bu süreci devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. 

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